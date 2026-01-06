Hoy en la historia. Nace Baltasara de los Reyes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

María Baltasara de los Reyes y Bustamante fue la primera mujer marina de la República. Nació el 6 de enero de 1798. Se entregó con valor a la causa independentista, estuvo presente fusil en manos la noche del 27 de febrero de 1844 y en la madrugada del 28, haciendo guardia en la Puerta de la Misericordia. Miembro de la Sociedad Secreta La Trinitaria, fue quien idealizó el frente de marinos para que el ejército haitiano no pasara de Azua y Santiago. Murió en Santa Cruz de Gato, provincia La Altagracia, en 1867.

Tal día como hoy

1492

España. En Granada los Reyes Católicos entran triunfalmente tras la rendición de Boabdil.

1494

En la actual República Dominicana, Cristóbal Colón funda La Isabela, primera población española en América.

1542

En México, Francisco de Montejo funda la aldea de Mérida, hoy capital del Yucatán.

1714

Reino de Gran Bretaña. Nace Percivall Pott, cirujano británico, uno de los padres de la ortopedia.

1838

Samuel Morse y su socio, Alfred Vail, hacen la primera demostración pública del telégrafo.

1912

Nuevo México entra a formar parte de Estados Unidos como cuadragésimo séptimo Estado.