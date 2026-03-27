JCE suspenderá labores desde el 1 de abril por Semana Santa

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La Junta Central Electoral (JCE) informó que sus dependencias no laborarán a partir del mediodía del miércoles 1 de abril de 2026, con motivo del asueto de la Semana Santa.

La institución aclaró que se mantendrán en servicio las oficialías con bodas programadas, así como las delegaciones en hospitales y los centros de expedición en plazas comerciales, hasta el jueves 2 de abril.

Las labores regulares se retomarán el lunes 6 de abril, en el horario habitual, según el comunicado oficial.