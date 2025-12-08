JCE suspenderá servicios de cedulación en 48 centros; aquí le decimos la razón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informa a la ciudadanía que serán suspendidos temporalmente los servicios en 48 centros de cedulación a nivel nacional durante los días 9 y 10 de diciembre de 2025 por trabajos técnicos.

La suspensión tiene como objetivo realizar trabajos técnicos y jornadas de capacitación del personal, preparando a la entidad para el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral.

Centros de cedulación que estarán fuera de servicio



Los centros en los que se suspenderán los servicios son los siguientes: en Baní 01, Matanzas, Nizao, Rancho Arriba, Sabana Larga, San José de Ocoa, El Seibo, El Valle, Hato Mayor, Miches, Sabana de la Mar, Cayetano Germosén, Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moca, Salcedo, San Víctor, Tenares, Villa Tapia, Villa Trina, Bayaquana, Monte Plata, Peralvillo, Sabana Grande de Boyá, Yamasá, Arroyo Salado (Payita), Cabrera, El Factor, Las Terrenas, Nagua, Río San Juan, Samaná, Sánchez, Altamira, Guananico, Imbert, Los Hidalgos, Luperón, Puerto Plata 01, Sosúa, Villa Isabela, Villa Montellano, Consuelo, Guayacanes, Quisqueya, Ramón Santana, San José de Los Llanos, y San Pedro de Macorís.

Reanudación

La JCE informó que las operaciones habituales se reanudarán en los centros de cedulación indicados el jueves 11 de diciembre de 2025, procediendo con normalidad y en apego al protocolo establecido.

El órgano electoral agradece la comprensión de la ciudadanía mientras se llevan a cabo estas labores, esenciales para asegurar la calidad y eficacia de los servicios de identificación y electorales.