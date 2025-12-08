El drástico cambio que se verá en los amaneceres de Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hoy inicia el período de los amaneceres más tardíos en Santo Domingo, con la salida del sol a las 7 de la mañana: esto implica que nuestra estrella surgirá, de ahora en adelante, un minuto más tarde cada día.

Así afirmó el analista meteorológico Jean Suriel.

“Faltan 13 días para que se registre el solsticio de invierno, fecha en la cual ocurre el día más corto del año y la noche más larga en República Dominicana”, explicó.

“Esto se debe al tercer movimiento de nuestro planeta, la DECLINACIÓN: el eje de la Tierra se inclina y declina dos veces al año, permitiendo así el desarrollo de las estaciones”, añadió.

Las demás localidades vieron salir el sol a la siguiente hora:

• Monte Cristi: 7:09 AM

• San Juan: 7:06 AM

• Pedernales: 7:07 AM

• Baní: 7:01 AM

• La Vega: 7:04 AM

• Santiago: 7:05 AM

• Samaná: 7:00 AM

• La Romana: 6:56 AM

• San Pedro: 6:58 AM

• Punta Cana: 6:54 AM

Pronosticó que en las próximas semanas, seguirán acortándose los días hasta finales de enero.