El dolor de un padre que perdió a su hijo en el Jet Set y la despedida que lo marcó: "Lloro todos los días"

Este lunes se cumplen ocho meses desde el colapso del techo del Jet Set, una tragedia que dejó a la República Dominicana sumida en el dolor y que aún hoy marca a quienes perdieron a sus seres queridos. Entre ellos está José Luis Custodio, un padre que no ha vuelto a dormir desde la abrupta y prematura partida de su hijo, Luis José Custodio.

“Yo tengo ocho meses que no duermo. He abandonado mi trabajo, mi familia también”, confesó entre lágrimas.

La despedida que lo marcó para siempre

Custodio recordó que un día antes de la tragedia su hijo lo visitó, como siempre, entrando por el patio. Ese gesto cotidiano se convirtió en el último recuerdo que atesora.

“Relajando conmigo me hizo una anécdota bonita de él. Me dijo: ‘Papi, te dejé 20 mil pesos ahí para que te lo tomes y te lo comas esta tarde’”, narró.

Hoy, ese detalle pesa distinto. “No podría pensar que se fue a despedir a mi patio”, dijo con la voz rota.

Aseguró que su dolor no se limita a la pérdida de su hijo. “Yo lloro diario, no solo a mi hijo, sino a las 236 personas que murieron ahí, porque todos son humanos y tienen familias e hijos”.

Pese al sufrimiento, mantiene la esperanza en que la verdad prevalecerá: “Hasta que no lleguemos al fondo, no vamos a descansar”.

Misa en honor a las víctimas

Padre Rogelio CruzAlexis Monegro/HOY

Este ocho de diciembre se llevó a cabo una eucaristía en la zona cero, encabezada por el padre Rogelio Cruz. Durante la ceremonia, el sacerdote alzó la voz por los llamados a justicia, a los que se unieron familiares, amigos y ciudadanos que, aunque no perdieron a un ser querido, comparten el dolor colectivo.

Como cada mes, el padre reiteró su pedido de que se construya un mausoleo en honor a las víctimas.

Proceso judicial

Se recuerda que un tribunal fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, acusados por el Ministerio Público de negligencia en torno al colapso.