Virus gripal impide al presidente Luis Abinader asistir a la misa de la Virgen de la Altagracia

Higüey, La Altagracia. — La salud del presidente Luis Abinader fue el eje central de las declaraciones ofrecidas este miércoles por la primera dama Raquel Arbaje, durante la misa de acción de gracias por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, celebrada en la Basílica de Higüey.

Arbaje informó que el mandatario no pudo asistir a la eucaristía debido a que presenta un virus gripal que se manifestó desde la noche anterior, con fiebre alta y fuertes episodios de tos, lo que le impidió descansar y lo dejó sin fuerzas para cumplir con la agenda oficial. Ante esta situación, explicó que la vicepresidenta Raquel Peña acudió al templo en representación del jefe de Estado.

“Es un virus gripal que nos puede dar a todos. Anoche tuvo fiebre de 38 y algo y mucha tos; no me dejó dormir, y esta mañana me dijo que no tenía fuerzas”, relató la primera dama al conversar con la prensa a su llegada a la basílica.

Arbaje indicó que, durante la ceremonia religiosa, elevaría plegarias a la Virgen de la Altagracia para pedir por la pronta recuperación del presidente Abinader, así como por la guía y fortaleza de los funcionarios públicos y el bienestar de todo el pueblo dominicano.

Funcionario en La Basílica.Elieser Tapia

Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña destacó la masiva presencia de fieles en la Basílica de Higüey como una muestra del profundo sentido espiritual del pueblo dominicano. Señaló que la asistencia de miles de personas reafirma que República Dominicana es una nación de fe, que acude cada año a rendir tributo a la Virgen de la Altagracia, a quien definió como madre y protectora del país.

Peña agregó que su petición especial a la patrona dominicana estuvo centrada en la salud, la paz y la prosperidad para toda la nación, en un momento en que, dijo, la unidad y la esperanza resultan fundamentales para el desarrollo del país.