Lanzan la beca Nelsy Cruz, para diplomado en oratoria y maestría de ceremonias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un emotivo tributo a la memoria de gobernadora Nelsy Cruz, su hermano, Nelson Cruz, a través de su fundación BoomStick23 y Nolan Ryan Foundation, anunció el lanzamiento de la Beca Nelsy Cruz, para apoyar a jóvenes y adultos comprometidos con el desarrollo de sus habilidades de comunicación, liderazgo y presencia escénica.

La beca está dirigida especialmente aquellos interesados en el diplomado de oratoria y maestría de ceremonias, que será impartido la Escuela Dominicana de Dominicación (Edoco).

Las fundaciones Nolan Ryan Foundation y Boomstick23 Foundation se unieron con la finalidad de ofrecer esta valiosa oportunidad a quienes desean mejorar su capacidad de hablar en público, liderar con confianza y destacar en eventos y ceremonias.

¿Quiénes pueden aplicar?

La Beca Nelsy Cruz está abierta para estudiantes, atletas, comunicadores y líderes comunitarios que busquen fortalecer sus habilidades de expresión verbal y desarrollar un mayor impacto frente al público.

Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la escuela Edoco, los cuales están disponibles a través del sitio web de la institución.

Las inscripciones para la beca ya están abiertas, con fecha límite para la aplicación antes de la inauguración del curso, que comenzará en enero de 2026.

Los interesados pueden obtener más información y completar su solicitud a través del enlace proporcionado por la Escuela Edoco: https://www.escuelaedoco.com.do/cursos/diplomado-de-oratoria-y-maestria-de-ceremonias-2/