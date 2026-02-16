Johnny Pujols aclara debate en el PLD sobre elección de candidato

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, explicó que dentro de la organización se discute un protocolo para alcanzar consenso en la elección de su candidato presidencial, aunque todavía no se ha definido el método ni la fecha exacta.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Pujols señaló que existe un consenso en alrededor del 25% de los puntos, incluyendo la forma en que las propuestas deben ser sometidas ante el Comité General.

Sin embargo, reconoció que persisten discrepancias relacionadas con el método de selección y con la fecha más oportuna para realizar el proceso, mencionando que se ha hablado del último trimestre del año como posibilidad.

El dirigente recordó que el Comité Político del PLD ha presentado propuestas en reuniones anteriores, tanto en marzo del año pasado como recientemente, y subrayó que la tradición del partido ha sido permitir que la base o incluso la ciudadanía, en el caso de primarias abiertas, tengan algún nivel de participación en la definición de los candidatos.

Al ser cuestionado sobre las dificultades actuales, Pujols admitió que el partido enfrenta un escenario más complejo que en procesos anteriores. Recordó que en 2022 la Junta Central Electoral validó el mecanismo utilizado por el PLD, pero ahora “parece que no tiene la misma actitud”.

“Estamos discutiendo con ellos, todavía no hay una conclusión definitiva. Vamos a ver cómo avanza”, expresó Pujols, dejando claro que el tema sigue abierto dentro de la organización.