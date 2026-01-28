José Dantés critica la opacidad y selectividad de la lucha anticorrupción gubernamental

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El abogado José Dantés cuestionó este miércoles la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que busca transparentar las compras y contrataciones para evitar que los funcionarios vendan al Estado dominicano.

Señaló que el actual Gobierno ha demostrado falta de transparencia y respeto por la institucionalidad.

“La ley de libre acceso a la información pública no se aplica desde hace cinco años, haciendo que todas las gestiones, compras y contrataciones del Gobierno sean opacas, a pesar de la promoción de una ley de fideicomisos supuestamente para transparentar la gestión pública”, expresó el miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Además, agregó que la prisión preventiva para quienes infrinjan la ley de compras podría frenar la corrupción, criticando la indulgencia del Ministerio Público, que permite a coautores de corrupción solo devolver montos económicos sin sanción penal efectiva.

El dirigente político considera que la lucha anticorrupción del Gobierno ha sido muy sesgada y focalizada solo hacia un sector, mientras que en otros casos de denuncias graves (como escándalos de ministros o directores), a la gente solo la han rotado, premiado o promovido.