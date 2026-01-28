Presidente Luis Abinader firma hoy decreto ley compras

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader firmará hoy el decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General sobre los principios de la Ley 47-25 que define los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución de las normas del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

La firma será en un acto en el Palacio Nacional en presencia del Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entrará en vivencia hoy, después del plazo de 180 días, después que el presidente Luis Abinader la promulgara el 28 de julio del 2025.

Tras la firma de hoy la Dirección General de Contrataciones Públicas inicia un proceso gradual para implementar esa normativa, que incluye una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las áreas de compras de las instituciones donde se aplicará para garantizar su cumplimiento.

Carlos Pimental explicó que el despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”.

La Ley 47-25 endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas y establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), entre otras.