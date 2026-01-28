Tribunal recesa juicio contra grupo de oficiales acusados de corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó este martes el juicio seguido contra los imputados de desfalcar al Estado con más de 4,500 millones de pesos, a través de una presunta red de corrupción enfrentada con las operaciones Coral y Coral 5G.

La nueva audiencia fue fijada para el próximo martes 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana, cuando el Ministerio Público deberá continuar con las conclusiones de la acusación en el proceso judicial.

Por su parte, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el órgano persecutor solicitará al tribunal la imposición de penas que oscilan entre cinco y 20 años de prisión para los vinculados al caso, conforme a lo establecido por la ley.

Explicó que la magnitud de las penas dependerá del grado de participación individual de cada imputado dentro del supuesto entramado de corrupción.

Sobre el caso

El Ministerio Público señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020.

La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los procesados figuran los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou (FARD); el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.

También, están acusados José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.