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Síntomas del cáncer de colon y cuándo hacerse chequeo
La institución advierte que, en muchos casos, el cáncer colorrectal puede provocar sangrado interno sin que sea visible en las heces
El cáncer colorrectal, una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, presenta señales que pueden confundirse con otras afecciones, pero cuya detección temprana es clave para salvar vidas.
Según la Sociedad Americana de Cáncer, los síntomas más comunes incluyen cambios en los hábitos de evacuación (diarrea, estreñimiento o heces más delgadas), sensación persistente de necesidad de evacuar, sangrado rectal con sangre roja brillante, presencia de sangre en las heces, que pueden tornarse oscuras o negras, dolor abdominal, debilidad, cansancio y pérdida inexplicable de peso.
La institución advierte que, en muchos casos, el cáncer colorrectal puede provocar sangrado interno sin que sea visible en las heces. Con el tiempo, esta pérdida de sangre puede generar anemia, siendo a veces el primer signo detectado en un análisis clínico.
Síntomas cuando el cáncer se ha propagado
Cuando la enfermedad avanza, puede afectar otros órganos.
En el hígado, por ejemplo, se manifiesta con agrandamiento palpable o ictericia (color amarillento en piel y ojos). Si llega a los pulmones, puede provocar dificultad para respirar.
Pólipos del colon: señales tempranas
La mayoría de los pólipos no generan síntomas, pero algunos pueden ocasionar sangrado rectal, cambios en el color de las heces, diarrea o estreñimiento prolongados, anemia por deficiencia de hierro y dolor abdominal. Estos signos también pueden deberse a otras causas, como alimentos, medicamentos o afecciones distintas, por lo que siempre deben ser evaluados por un médico.
Importancia de la consulta médica
El espacio subraya que muchos de estos síntomas pueden estar relacionados con problemas menos graves, como hemorroides o síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la recomendación es clara: ante cualquier señal, es fundamental acudir al médico para determinar la causa y recibir tratamiento oportuno.