No es lo mismo alerta verde que roja: lo que debes hacer en cada caso

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recordó a la población que las alertas meteorológicas representan distintos niveles de riesgo y requieren acciones específicas de prevención. Una alerta es un estado previo a la ocurrencia de un fenómeno peligroso, declarado con el fin de que los organismos operativos activen procedimientos y la ciudadanía tome precauciones.

¿Qué significan las alertas?

• Alerta verde: La población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico.

• Alerta amarilla: Indica que las personas deben estar preparadas y dirigirse a un lugar seguro si se encuentran en zonas de riesgo.

• Alerta roja: Se aplica a las áreas expuestas a mayor peligro. La población debe estar lista para la tormenta, tener su “bulto” de emergencia preparado y permanecer en un lugar seguro antes y durante el impacto del fenómeno.

El COE enfatizó que la diferencia entre una alerta verde y una roja es crucial: mientras la primera llama a la atención y vigilancia, la segunda exige acción inmediata y medidas de protección.

Las autoridades reiteraron que seguir estas indicaciones puede salvar vidas y reducir daños materiales, especialmente en comunidades vulnerables