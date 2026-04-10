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No es lo mismo alerta verde que roja: lo que debes hacer en cada caso
Cada nivel implica medidas distintas de prevención y seguridad que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recordó a la población que las alertas meteorológicas representan distintos niveles de riesgo y requieren acciones específicas de prevención. Una alerta es un estado previo a la ocurrencia de un fenómeno peligroso, declarado con el fin de que los organismos operativos activen procedimientos y la ciudadanía tome precauciones.
¿Qué significan las alertas?
• Alerta verde: La población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico.
• Alerta amarilla: Indica que las personas deben estar preparadas y dirigirse a un lugar seguro si se encuentran en zonas de riesgo.
• Alerta roja: Se aplica a las áreas expuestas a mayor peligro. La población debe estar lista para la tormenta, tener su “bulto” de emergencia preparado y permanecer en un lugar seguro antes y durante el impacto del fenómeno.
El COE enfatizó que la diferencia entre una alerta verde y una roja es crucial: mientras la primera llama a la atención y vigilancia, la segunda exige acción inmediata y medidas de protección.
Las autoridades reiteraron que seguir estas indicaciones puede salvar vidas y reducir daños materiales, especialmente en comunidades vulnerables