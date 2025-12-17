Wellington Arnaud valora posición del presidente Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente político y miembro de la comisión ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, externó su respaldo al presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción administrativa.

Durante una entrevista en el programa Párate Ya, transmitido por la emisora Los 40 RD, por la 88.5 FM., Arnaud recordó que el mandatario advirtió que tiene amigos, pero no cómplices.

Aseguró que el caso Senasa expresa una actitud de transformación de gobernar, encabezada por el presidente Luis Abinader. Aseveró que el tiempo es el mejor aliado de la verdad: «El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Nunca antes en la historia dominicana ningún presidente había puesto una raya de Pizarro, donde no exista la posibilidad de corrupción y por más cercano que pueda ser y más amigo no hay posibilidad de impunidad», precisó.

Asimismo, Arnaud agregó que todo aquel que se equivoque debe asumir las consecuencias. "Yo aprendí del ejemplo de mi padre, más que las palabras, son los hechos lo que tienen que generar confianza y lo que la gente tiene que buscar son los resultados", expresó.