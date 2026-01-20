Jueza declara extinción penal a favor de imputado

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La jueza del cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, declaró la extinción de la acción penal a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Arturo Chalas Guerrero, y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban en su contra como imputado en el caso Calamar.

Chalas Guerrero fue favorecido luego de firmar un acuerdo con criterio de oportunidad con la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), el cual fue homologado por la magistrada Ramírez el pasado 25 de noviembre, mediante un auto que dictó en atribuciones penales y administrativas, en ocasión de la audiencia preliminar del proceso.

A cambio de ello, Chalas Guerrero admitió su culpabilidad en el entramado de corrupción encabezado supuestamente por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros exfuncionarios de la pasada administración que figuran como encartados en la acusación denominada por el Ministerio Público como “Operación Calamar”.

Durante su comparecencia ante la jueza, Chalas Guerrero denunció las anomalías que se daban en la Dirección de Casino durante su gestión como permitir operar bancas ilegales a cambio de pagos que oscilaban entre los RD$3,000 y RD$3,500 mensuales, y pagar “sobrepremios a banqueros”.

Dijo que la estructura en esa dependencia estaba conformada por Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), José Ureña y Fernando Crisóstomo bajo el alegado conocimiento del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y que en principio él (Chalas Guerrero) trató de desbaratarla conversando con el funcionario.

“El ministro (Donald) aceptó mi propuesta pero las recaudaciones bajaron inmediatamente, y debido a esta baja el señor ministro ordenó que se mantuviera la estructura anterior”, dijo Chalas, quien además de admitir su participación en el entramado y delatar a sus compañeros, devolvió a la PEPCA un total de RD$20 millones.

De los 46 imputados en el caso Calamar han firmado acuerdos con el Ministerio Público además, Mimilo Jiménez, quien se comprometió a devolver RD$715 millones pagader os en efectivo y en bienes, con Crisóstomos, Ureña, Bolívar Ventura Rodríguez, Natalia Cesarian Beltré, Belkis Antonia Tejeda, Baldemar Andrew Ovalle Sánchez, y el Grupo DIFEBE, SRL, entre otros del grupo de 46 imputados.

Aplazan audiencia

Ayer iniciaría la audiencia preliminar para varios imputados en el caso Calamar que fueron desglosados del expediente principal por razones de salud.

Son ellos, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández Paola; Natividad Martínez Capellán y Rafael Calderón.

La jueza Franchesca Potentitini aplazó el conocimiento de la misma para el próximo 16 de febrero, debido al depósito de documentos que hicieron los querellantes.

Previo al aplazamiento la jueza desestimó una querella presentanda por la familia Gatón contra Emir José, por no presentarse a la audiencia.

Principales imputados

Según el Ministerio Público, el entramado de corrupción que habría desfalcado al estado con RD$21,000 millones a través de pagos irregulares por expropicaciones de terrenos declarados de utilidad pública, lo encabezan además del exministro de Hacienda, el exministro de Obras Pùblicas Gonzalo castillo, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

También, Angel Lockward, Daniel de Jesús Caamaño, Claudio Silver, Marcial Reyes, Aldo Gerbasí, Julián Omar Fernández Rafael Parmenio Mejía, y otros.