Jueza vuelve a decir “no” a pedimento MP

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Las juezas del segundo tribunal colegiado volvieron ayer a decir “no” al Ministerio Público, quien pidió interrupir los incidentes de las defensas en el caso de Jean Alain Rodríguez y otros acusados, a fin de que el órgano acusador pueda presentar sin mayor dilación sus alegatos y pruebas contra el grupo de imputados que habría estafado al Estado con RD$6,000 millones. Y es que según Wilson Camacho, los incidentes presentados por las defensas eran “reciclados y lesivos al proceso para atrasar deliberadamente la presentación de la acusación”.

La respuesta de la presidenta del segundo tribunal colegiado, Claribel Nivar, fue tajante al rechazar que el tribunal haya estado actuando contrario al derecho, al permitir que las defensas volvieran a presentar incidentes que expusieron en la etapa preliminar.

”Previo al 10 de febrero del año en curso la presidenta del tribunal decidió diferir una serie de incidentes para que el pleno del colegiado los escuchara y sobre esa base decidió...”

Y agregó: “También es importante decir, que al margen de la progresividad del proceso, tal como lo dice el Ministerio Público, el tribunal, por una cuestión de garantía a las partes, ya decidió ( y lo decidido se debe mantener hasta el momento en que a través de una decisión sea necesario acoger, revertir o modificar cualquiera de las anteriores) por lo que no puede el tribunal abocarse hoy al fondo de una misma petición del Ministerio Público, porque eso sería volver sobre una cuestión juzgada por este tribunal. Es, en suma, hacer perder el tiempo al tribunal “, dijo la jueza al tiempo de resaltar que solo quedaban dos defensas por presentar sus incidentes.