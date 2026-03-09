Juicio fondo Jean Alain continúa “encharcado”

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El juicio de fondo contra Jean Alain y compartes que debió iniciar en mayo del 2025 con la lectura de la acusación del Ministerio Público, continúa “encharcado” en el Segundo Tribunal colegiado del Distrito Nacional por los múltiples incidentes que están presentados las defensas, muchos de ellos rechazados en la instrucción del proceso.

Ocho meses pasaron hasta que el 2 de este mes el tribunal retomó el proceso contra el grupo de imputado de integrar un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con RD$6,000 millones, y cuando el órgano acusador debió comenzar la lectura de las 12,000 páginas que tiene el expediente, la presidenta del tribunal, Clariver Nivar, decidió dar paso primero a las defensas para que expusieran sus incidentes.

Desde entonces, las mociones de las defensas han estado dirigidas a solicitar la extinción penal por vencimiento de plazos, declaratoria de inconstitucionalidad de ciertos artículos, peticiones de nulidad de actos procesales por presuntas irregularidades en la investigación, solicitudes de levantamiento de impedimento de salida del país, y licencias médicas, entre otros. La semana pasada, luego de que los abogados Manny Sierras e Yvo René, representantes legales del imputado Alfredo Solano terminaron de presentar un total de 26 incidentes con sus respectivas conclusiones, le tocaba el turno a Juan Asael Martínez, el imputado que luego de negociar con el MP se echó para atrás alegando que el órgano de persecución lo habría “presionado”.

Sin embargo, la audiencia debió ser suspendida por una licencia médica del imputado César Nicolás Rizik Pimentel, y diferida para hoy a las 2:00 de la tarde.

Quién es Rizik Pimentel

Es una de las 25 personas físicas y empresas vinculadas al entramado de corrupción que habría operado en la PGR durante la gestión de Jean Alain, y que en marzo del 2024 se declaró culpable en el juicio preliminar, tras un acuerdo con el MP, que lo acusa de supuestamente haber utilizado sus empresas y las de allegados para ganar licitaciones de alimentos en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario a cambio de una participación minoritaria, en el esquema de corrupción.

Otros que pactaron

Los otros que pactaron son Rafael Estefano Sacco, exmano derecha de Jean Alain y testigo “estrella” del MP que reside en España, Carlos Augusto Guzmán Oliver (y Herrajes Rachel SRL), Daniel Enrique Vásquez Félix, Francisco Alberto Vásquez Félix (y Divamos Group SRL), Fausto Joé Cáceres (y La Parasata Mercantil SRL, César Nicolás Risik y Mac Construcciones SRL.

Estos acuerdos han fortalecido la acusación del Ministerio Público asegurando condenas anticipadas suspendidas, devolución de activos y la suspensión de registros inmobiliarios, entre otros, mientras el proceso continúa contra el exprocurador y demás imputados, la mayoría exfuncionarios de la PGR.

PENDIENTES DE INCIDENTAR

En la audiencia del próximo lunes le toca a la defensa de Juan Asael Martínez, luego a de la empresa Inersiones Cavalieri, y finalmente a la de Jean Alain cuya defensa encabezada por Carlos Balcácer, ha advertido que presentarán 22 incidentes que darían al traste con acusación contra su cliente.