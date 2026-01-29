Juicio de fondo a Jean Alain sigue sin arrancar

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Ocho meses después de ser agendado, el juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y compartes no ha podido ser iniciado, debido a incidentes presentados por varias de las defensas.

Lo propio ocurrió ayer, cuando el proceso debió ser reprogramado para el 11 de febrero próximo.

Esta es la sexta ocasión en que la audiencia es diferida, desde el primero de mayo del 2025, cuando fue agendado por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, para que el Ministerio Público, en su calidad de órgano acusador, procediera a dar lectura a la acusación contra el grupo imputado de supuestamente defraudar al Estado con RD$6.000 millones.

El aplazamiento se dispuso luego de más de tres horas de debates sobre la pertinencia o no del mismo, que fue solicitado por el abogado de la imputada Altagracia Guillén, a los fines de reestructurar su mecanismo de defensa, tras el expediente de su cliente volver a ser fusionado con el principal

Entre los opuestos al diferimiento del juicio para otra fecha estuvo la abogada Ingrid Hidalgo, quien advirtió al tribunal que de ser aplazado otra vez, ella solicitaría el desglose del expediente de su cliente, el imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría.

El alegato de Ingrid y demás opuestos al aplazamiento para que el abogado de la imputada Guillén se pusiera al día con todos los incidentes, planteamientos y pruebas presentadas durante el juicio preliminar, del cual fue desglosada, era que eso retardaría más el inicio del fondo.

La respuesta del tribunal fue como sigue:

“Aquí no podemos ir en un hoy me fusiono, mañana me desgloso; aquí cada uno de los integrantes tiene que asumir su responsabilidad de este caso, porque el tribunal, cuando tenga que separar hasta la mitad del proceso y quedarse con uno, lo va a hacer, de eso no tengan duda… Mientras, vamos a permitir que los que se integraron de forma novedosa puedan reestructurar su mecanismo de defensa”, dijo la juez presidenta Claribel Nivar, quien luego anunció el aplazamiento.