Julio César Landrón destaca logro financiero en el Ney Arias Lora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, rindió cuentas de su gestión al frente del Hospital Universitario Docente Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, centro de salud que ahora será dirigido por Víctor Rosario Suazo.

Al destacar sus logros financieros, los altos niveles de productividad y el fortalecimiento institucional del centro de salud, el doctor Landrón informó que el hospital deja un superávit en cuentas bancarias superior a los RD$290 millones, así como más de RD$120 millones en cuentas por cobrar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), cifras que a su juicio reflejan una estabilidad financiera sin precedentes dentro de la red pública de salud.

Durante un acto de agradecimiento al personal médico, el especialista resaltó el compromiso y la entrega de los colaboradores, al tiempo que puso en valor los avances alcanzados en materia de productividad, cumplimiento de indicadores y fortalecimiento financiero.

En términos de productividad general, Landrón informó que el hospital ofrece más de un millón 300 mil servicios de salud al año, con un nivel de satisfacción de los usuarios de 99 puntos. Asimismo, señaló que la mortalidad institucional se mantiene por debajo del 2 %, específicamente en 1.7 %, y la rotación de camas es de 2.7 días.

En cuanto a la producción de servicios, el centro de salud realizó 133,189 consultas, 35,039 atenciones de emergencias, 10,044 hospitalizaciones y 40,273 cirugías. Además, efectuó 190,385 estudios de imágenes y 613,447 pruebas de laboratorio.

El hospital también reporta 11,693 sesiones de hemodiálisis, 45,971 procedimientos de rehabilitación y más de 242 mil otras actividades productivas, reafirmando su compromiso con la atención integral de los pacientes.

Sobre los indicadores hospitalarios, la dirección del centro informó que presenta una mortalidad general de 1.5 %, una mortalidad bruta de 2.3 %, una tasa de infecciones de 0.5 %, una estancia promedio de 2.3 días y una ocupación hospitalaria del 39.5 %, indicadores que reflejan eficiencia operativa y calidad en los servicios.

Landrón declaró que estos resultados son producto de una gestión enfocada en la transparencia, el uso eficiente de los recursos, la planificación estratégica y el trabajo en equipo, lo que permitió garantizar la sostenibilidad operativa del hospital y mejorar la calidad de la atención brindada a la población.

“El hospital Ney Arias Lora queda en una posición financiera sólida, con capacidad para seguir creciendo y respondiendo a las necesidades de los pacientes, gracias al esfuerzo conjunto de todo su personal”, aseguró.