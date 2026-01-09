Abinader designa a Julio César Landrón director del SNS

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader emitió ayer el Decreto 6-26, con el que designa a Julio César Landrón de la Rosa como director del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución Mario Lama Olivero, quien presentó su renuncia al cargo.

Una comunicación de Presidencia señala que que el nombramiento fue hecho conforme a lo dispuesto en la Ley 123-15, que establece que el director del SNS debe ser seleccionado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna presentada por el Ministerio de Salud Pública, con la aprobación previa del Consejo Directivo del organismo.

Según el documento, la terna fue validada en una sesión extraordinaria celebrada este 6 de enero y remitida al presidente, con lo cual quedó completado el procedimiento institucional correspondiente.

Sectores vinculados al ámbito sanitario, refiere el texto, consideran que el uso de terna fortalece la legitimidad del nombramiento y envía una señal favorable sobre la importancia de combinar mérito técnico y consenso institucional en un área estratégica como la salud pública.

Landrón desempeñaba el cargo de director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y ha ocupado cargos como titular provincial de salud en Sánchez Ramírez, además de ejercer la docencia y la jefatura de residentes en el Hospital Darío Contreras.

El doctor Landrón es médico cirujano ortopedista, con una maestría en salud pública, así como formación complementaria en alta gerencia y gestión empresarial en salud.

Con esa designación, el presidente Abinader continúa los ajustes iniciados a comienzos de año en la administración pública, en el marco de un proceso de renovación de equipos en distintas instituciones del Estado.