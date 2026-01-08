Julio César Landrón sustituye a Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este jueves el decreto 6-26 mediante el cual designó al doctor Julio César Landrón de la Rosa como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución del doctor Mario Lama Olivero, quien presentó su renuncia a la posición.

La designación se realizó conforme a lo establecido en la Ley núm. 123-15, que dispone que el director ejecutivo del SNS sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, previa aprobación del Consejo Directivo del SNS. Dicha terna fue validada en sesión extraordinaria celebrada el 6 de enero de 2026 y remitida formalmente al presidente de la República, completando así el procedimiento institucional correspondiente.

Previo a su nombramiento, Landrón se desempeñaba como director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. También ha ocupado funciones como director provincial de salud en la provincia Sánchez Ramírez, además de ejercer la docencia y la jefatura de residentes en el Hospital Darío Contreras. Es médico cirujano ortopedista, con maestría en salud pública y formación complementaria en alta gerencia y gestión empresarial en salud.

Con esta disposición, el mandatario continúa los movimientos iniciados a comienzos de año en la administración pública, reforzando el mensaje de institucionalidad y renovación de equipos. A juicio de este redactor, el uso del mecanismo de terna no solo fortalece la legitimidad del nombramiento, sino que envía una señal positiva sobre la importancia de combinar mérito técnico y consenso institucional en áreas tan sensibles como la salud pública.