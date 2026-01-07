Funcionarios reaccionan a reajustes en el tren gubernamental anunciados por Luis Abinader

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

A propósito de que desde la noche del pasado lunes, el presidente Luis Abinader inició una serie de cambios en el tren gubernamental, que incluyeron la designación de nuevos ministros y titulares de instituciones del Estado, funcionarios reaccionan.

Estos anuncios fueron realizados a través de las redes sociales del mandatario dominicano, razón por la cual los funcionarios agradecieron por la misma vía.

Uno de los primeros en pronunciarse fue también el dueño de uno de los primeros decretos en salir a la luz pública, Antoliano Peralta, quien fue designado ministro de Justicia.

Peralta destacó la confianza del presidente Luis Abinader en su persona, por otorgarle la oportunidad de asumir una función que calificó como delicada, además, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

“Sigo contando con ustedes para mejorar la institucionalidad”, sostuvo en su cuenta de X.

Por su parte, Tony Peña Guaba, quien salió del Gabinete de Política Social luego de cinco años en el cargo, expresó gratitud y afirmó que concluye esa etapa “con la frente en alto y el deber cumplido”, destacando su trabajo en favor de los sectores más vulnerables.

Mientras que Geanilda Vásquez, quien asume el cargo que ocupaba Peña agradeció su designación y aseguró que asume el compromiso del lado del pueblo dominicano, en un área sensible, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de la población mediante políticas sociales.

Un trueque de funciones

Dentro de los cambios realizados por el jefe de estado dominicano destaco el trueque entre Gloria Reyes y Mayra Jiménez, quienes tendrán que asumir la una lo que le tocaba a la otra.

Gloria, designada como ministra de la Mujer, también agradeció la confianza del jefe de Estado y destaco que asume el cargo como una causa enfocada en la protección de las niñas, madres y mujeres dominicanas.

“En mi paso por Supérate confirmé que las mujeres son el corazón que sostiene a la República Dominicana. He sido testigo de su fuerza inagotable, pero también de las barreras y violencias que aún enfrentan. Vengo a trabajar incansablemente para derribar esos muros. Por ellas, para ellas y con ellas”, sostuvo.

Asimismo, Mayra no solo expresó su agradecimiento a Luis Abinader, sino que además, a la vicepresidenta Raquel Peña, por confiarles nuevamente una responsabilidad pública, indicando que desde la Dirección de Desarrollo Social (Supérate) continuará fortaleciendo la política de protección social, con énfasis en el desarrollo humano, la inclusión y los derechos.

De igual forma, Yayo Sanz Lovatón, quien era director general de Aduanas y ahora pasa al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, manifestó su compromiso con el nuevo reto asignado y dijo confía encontrar con la confianza del pasado ministro Víctor Bisono.