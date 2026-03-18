Junta de Aviación Civil realiza primera reunión del Comité Nacional de Facilitación

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La Junta de Aviación Civil (JAC) llevó a cabo su primer Comité Nacional de Facilitación (CNF) correspondiente al 2026, en el que se presentaron resultados, estrategias y se discutieron temas referentes al sector aeronáutico que buscan facilitar la experiencia del pasajero antes, durante y después de su vuelo.

Entre los temas destacados estuvo el proyecto de Pasajeros con Movilidad Reducida (PMR), que en esta oportunidad representantes del Aeropuerto Internacional de Punta Cana explicaron cómo será implementado en la terminal, a través de rampas, ascensores, personal capacitado y dispositivos inclusivos, con el fin de garantizar la accesibilidad de los pasajeros que presenten alguna discapacidad.

En esa misma línea, en busca de atender las necesidades de quienes requieren asistencia integral y comunicación clara para garantizar su autonomía y seguridad durante todo el proceso, Kerkdenny Medina, Analista de Accesibilidad y Diseño de la JAC, expuso las necesidades de accesibilidad y comunicación de los pasajeros con movilidad reducida.

De su lado, directivos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) hablaron sobre los logros y los retos que enfrentaron tras la implementación del proyecto de incineración de residuos internacionales, en cuya ponencia resaltaron que el objetivo principal del proyecto es la correcta eliminación de basura internacional generada en aviones para prevenir la entrada de patógenos exóticos que puedan afectar la sanidad agropecuaria.

Esta primera reunión del año fue encabezada por Héctor Porcella, presidente de la JAC y del CNF, y dentro de los temas sobre la mesa, presentó los resultados de la implementación de la versión 1 del Plan Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, el cual inició su ejecución en la temporada alta de diciembre de 2025 a enero de 2026.

En ese sentido, Porcella destacó que este procedimiento con resultados positivos representa un esfuerzo técnico y coordinado para garantizar que, durante la temporada alta, todos los procesos aeroportuarios se realicen con eficiencia, orden y enfoque en el pasajero.

Con relación a la Auditoría de la Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) que realizará la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el país este año, la JAC y el CESAC presentaron las acciones llevadas a cabo para garantizar una respuesta efectiva.

Al abordar este tema, Porcella reiteró la importancia de esta auditoría para la República Dominicana, como Estado contratante de la OACI, ya que compromete al país con el cumplimiento de las normas y métodos recomendados que establecen los Anexos 9 – Facilitación y 17 – Seguridad, así como con aportar de manera significativa al cumplimiento de los elementos destacados del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación.

El Comité Nacional de Facilitación se reúne de forma ordinaria cada tres meses y es el órgano adscrito a la Junta de Aviación Civil encargado de los procedimientos y la coordinación que requiere la facilitación de la entrada, tránsito y salida de las aeronaves, pasajeros, carga y correo en el territorio nacional, bajo las normas establecidas por la OACI.