Junta de vecinos de acuerdo con planta de residuos en La Cuaba

A pesar de ser conocedores de las implicaciones medioambientales que podría generar la instalación de la planta de valorización y reciclaje de residuos sólidos en La Cuaba, municipio Pedro Brand, miembros de la junta de vecinos de la comunidad Los Aguacates reafirmaron ayer su respaldo a la obra, al asegurar que esta generará importantes aportes a la comunidad.

El presidente de la entidad, Julio Taveras convocó a una rueda de prensa en la que habló en nombre de los comunitarios y afirmó que la comunidad que dirige está de acuerdo con el proyecto y no tiene ningún tipo de objeción frente a su ejecución.

“Si ya el ministro de Medio Ambiente dio el permiso y si ellos son los que saben y dan el permiso, ¿Cómo vamos nosotros a oponernos a eso?”, opinó.

No obstante, el proyecto mantiene dividida a la comunidad desde hace semanas, con sectores que apoyan la ejecución de la planta y otros en contra por los posibles daños medioambientales.

Los comunitarios contrarios a la planta han manifestado su rechazo de manera activa habiéndose realizado la marcha más reciente el pasado jueves 18, en la que declararon al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez como persona no grata en el sector, y se le acusó de atentar contra la diversidad biológica y paisajística.

Asimismo, responsabilizaron tanto al funcionario, como a la empresa OAKHOUSE de actuar en contra de lo establecido en el decreto 659-21, emitido por el presidente Luis Abinader mediante el que se declara Parque Nacional Loma Los Siete Picos, del cual nacen fuentes acuíferas que garantizan el abastecimiento de agua al 48 % de la población dominicana.

A este amplio debate que cada día toma más fuerza, se suma el depósito del proyecto de ley depositado por el diputado Aldo Adón, que busca declarar el distrito municipal de La Cuaba como destino ecoturístico para lograr un desarrollo más sostenible de la actividad turística que se encuentre en aumento en la zona.