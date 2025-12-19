Estos son los cinco nuevos jueces elegidos por el CNM para la Suprema Corte de Justicia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader seleccionó este viernes los cinco nuevos jueces que ocuparán las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.

Se trata de Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Del grupo, tres jueces pertenecen a la carrera judicial, desempeñándose hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota de abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

Tanto el magistrado Edyson Alarcón Polanco como la magistrada Miguelina Ureña Núñez fungían hasta este momento como jueces de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El magistrado Manuel Hernández Victoria fungía hasta este momento como juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de vasta experiencia, la primera es especialista en las áreas del derecho económico y tributario, mientras que el segundo es especialista en derecho público.

Fue tomada en cuenta la participación equilibrada de mujeres y hombres en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, de conformidad con el artículo 39, numeral 5, de la Constitución de la República.

Asimismo, fue seleccionada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

Se informó que la juramentación fue convocada para el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

En la reunión de esta noche, convocada por el presidente Luis Abinader, luego de finalizada la ronda de vistas públicas, participaron todos los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.