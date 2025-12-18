El país
Leah Campos felicita a los dominicanos por Navidad y destaca lazos entre EE. UU. y RD
Campos destacó que esta época invita a la reflexión y a valorar los logros alcanzados durante el año en la relación bilateral entre ambos países.
La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, envió este jueves un mensaje de Navidad al pueblo dominicano, en el que expresó sentirse “bendecida” de servir a su país desde una nación que, según afirmó comparte valores y metas comunes con Washington.
El mensaje fue difundido a través de un video grabado en la sede diplomática estadounidense, acompañado de elementos culturales dominicanos como la güira y la tambora, según reseñaron medios locales.
La embajadora también resaltó la calidez del pueblo dominicano y aseguró que espera con entusiasmo continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en 2026.