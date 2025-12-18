Leah Campos felicita a los dominicanos por Navidad y destaca lazos entre EE. UU. y RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, envió este jueves un mensaje de Navidad al pueblo dominicano, en el que expresó sentirse “bendecida” de servir a su país desde una nación que, según afirmó comparte valores y metas comunes con Washington.

El mensaje fue difundido a través de un video grabado en la sede diplomática estadounidense, acompañado de elementos culturales dominicanos como la güira y la tambora, según reseñaron medios locales.

Campos destacó que esta época invita a la reflexión y a valorar los logros alcanzados durante el año en la relación bilateral entre ambos países.

La embajadora también resaltó la calidez del pueblo dominicano y aseguró que espera con entusiasmo continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en 2026.