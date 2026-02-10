Una lección en la conciencia uasdiana

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El terror provocado hace sesenta años por la masacre a balazos en el Palacio Nacional contra estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es un hecho que hoy muchos alumnos de la academia desconocen.

Algunos estudiantes consultados por este diario admitieron que no tienen un conocimiento profundo de lo ocurrido. No obstante, aseguraron que no es por desinterés, sino a que estas historias muchas veces no llegan con la fuerza que deberían.

Yodaisy Heredia dijo que acercarse a la historia mediante las actividades conmemorativas y testimonios de sobrevivientes resulto una experiencia conmovedora. Según expresó, es algo que sacude, que te obliga a guardar silencio, reflexionar y mirar la historia desde una perspectiva diferente.

La historia también impacto a Marys Sánchez quien cambió la manera en que ve a la universidad. “Ya no es solo un lugar al que se viene a tomar clases, sino un espacio que ha sido escenario de luchas reales y de enormes sacrificios para que hoy la educación pública exista y llegue a tantas personas”, expreso.

Lo mismo fue para Albert de la Cruz, quien resalto la importancia de aprender la historia para que no se vuelva a repetir “ Gracias a esas voces hoy podemos tener esa libertad y la libre expresión que nos caracteriza a los dominicanos”, dijo.

El suceso tambien llevo a la reflexión de como los estudiantes deben ser más críticos y no permitir que se vulneren sus derechos sostuvo Lizbeth Mella.

Para otros estudiantes, la lucha universitaria a veces está más atomizada: grupos pequeños con intereses muy específicos, en lugar de movimientos amplios y unificados por defender algún interés en especifico

En el caso de Juan Martinez, el rol de las federaciones universitarias ha experimentado una notable pérdida de influencia y legitimidad con el tiempo, pasando de ser voces firmes en defensa estudiantil a figuras que solo velan por sus intereses. “Estas fechas son una oportunidad para que las federaciones realicen actividades y acerquen su historia a las nuevas generaciones”, señalo.

UASD RECUERDA HEROES

La UASD ratificó su compromiso con la historia, con la sangre derramada de ese grupo de jóvenes valientes que dijeron no a la opresión y sí a la educación con una ofrenda floral en el Alma Mater durante un acto encabezado por la vicerectora de extensión Rosalia Sosa junto a miembros de la Fundación Permanente 9 de Febrero. Recordaron en silencio a las víctimas mortales Antonio Santos, Miguel Tolentino, Luis Jiménez y Amelia Ricart Calventi.6