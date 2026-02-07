Leonel asegura que PLD lo apoyará en elecciones 2028

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. – El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró ayer, al preguntársele sobre una alianza electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo para lograr la victoria en el 2028, que, así como Peña Gómez y Jacobo Majluta le ofrecieron el apoyo a Juan Bosch en las elecciones de 1990 cuando se evidenciaba que iba a ganar, también lo haría su antiguo partido.

Dijo que mientras el PLD tomó 23 años para llegar al poder, la Fuerza del Pueblo en cuatro años ha tenido un crecimiento exorbitante, llegando a un 30 por ciento en la preferencia electoral y últimamente a un 47 por ciento, según varias encuestas.

Empezó desde cero

Fernández recordó que la organización política que dirige ha comenzado desde cero, con mucho esfuerzo y trabajo de hombres y mujeres que se han desgastado físicamente tratando de construir un proyecto.

Durante una rueda de prensa como parte de su agenda de tres días en esta provincia, el líder de Fuerza del Pueblo afirmó que después del escándalo de Senasa ya el gobierno no puede exhibir la bandera de la moralidad, proclamando que son más serios, honestos y honorables que los demás.

Dijo que ya no pueden decirle al país que los demás son unos bandidos y ellos los serios y los honorables, “no hay manera de reivindicarse”, aseguró.

Fernández trató el tema al hablar de la estrategia del gobierno por cambiar el panorama del desaceleramiento que ha tenido la economía dominicana, calificando el 2025 como un año horrible. Aseguró que la economía apenas creció un 1.8 por ciento, pero que el Gobierno maquilló los números en 2.1 por ciento.

Señaló que el Gobierno intentó imponer un proyecto de reforma fiscal que al principio representaba una estocada mortal al pueblo dominicano y que un segundo intento le sería difícil porque han perdido la autoridad moral para hacerlo.

“Ahora con el caso Senasa, un atraco a los pobres, no hay autoridad moral para sacar dinero de los bolsillos sin garantizar que no se perderá, que no habrá otro atraco”, indicó.

Participaron en el encuentro los dirigentes locales de la Fuerza del Pueblo Demóstenes Martínez, Hamlet Otáñez, Raúl Martínez, Dionis Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre otros.