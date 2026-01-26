Ministro Joel Santos reitera que no existe plan de explotación en la cordillera Septentrional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

*SANTIAGO.* El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este lunes que, en relación con el proyecto de exploración minera ubicado entre las provincias de Puerto Plata y Santiago, no se han producido hallazgos de importancia ni existe, en la actualidad, ningún plan de intervención o explotación en la cordillera Septentrional, uno de los principales sistemas montañosos y reservas ambientales del país.

Precisó que los trabajos realizados en la zona han sido exclusivamente de carácter exploratorio y se han desarrollado bajo la estricta supervisión del Estado dominicano, en cumplimiento del marco legal vigente y de los principios de protección ambiental, transparencia institucional y respeto a las comunidades.

“Queremos ser muy claros con la población: en la cordillera Septentrional no existe, ni ha existido, ningún plan de intervención o explotación minera. En esta zona no se han producido hallazgos de importancia y los trabajos que se han realizado han sido estrictamente de carácter exploratorio, bajo la supervisión del Estado y en pleno respeto a la ley, al medioambiente y a las comunidades”, dijo.

A seguidas, agregó: “La concesión otorgada en julio de 2024 no autoriza extracción comercial ni implica un paso hacia la explotación. Nuestro compromiso como Ministerio es actuar como garante del interés nacional: desarrollo sí, pero nunca a costa de nuestros recursos naturales ni del bienestar de la gente”.

Santos manifestó que durante octubre del pasado año, la empresa concesionaria ejecutó pruebas geofísicas aerotransportadas y trabajos directos en campo cuyos resultados, de acuerdo con los informes técnicos remitidos a la autoridad minera, no identificaron yacimientos con potencial económico, por lo que el proyecto no ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo.

Como había indicado el pasado lunes, el titular de Energía y Minas explicó que, la exploración minera es una práctica técnica, regulada y normal en los sistemas de gestión de los recursos naturales, orientada únicamente a conocer la presencia, características y potencial de los minerales en un territorio determinado. Esta fase se limita a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, levantamientos técnicos y análisis científicos preliminares.

El ministro Joel Santos precisó que esas actividades se realizan en estricto apego a la Ley Minera No. 146-71 y a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, así como a los protocolos de fiscalización y monitoreo ambiental que rigen la actuación del Estado.

Durante la conferencia de prensa el ministro Joel Santos estuvo acompañado por las gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez; el director Minería, Rolando Muñoz y el director de Gestión Social de MEM, Vladimir Ozorio.

También estuvieron presentes Andrés Cueto, director de Corassan y Licildo Gómez, director regional de Prensa Presidencia.