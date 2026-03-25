Leonel resalta impacto de la IA en la medicina

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, afirmó ayer que la inteligencia artificial está marcando el inicio de una nueva etapa en la medicina, por lo que instó al país a convertirse en un centro de innovación en salud y tecnología en la región.

Al dejar formalmente inaugurado en Santiago, el Foro Global “La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina”, Fernández sostuvo que el país está ante el umbral de una nueva etapa de la medicina, caracterizada por el uso intensivo de datos, algoritmos avanzados y tecnologías emergentes que transforman la práctica clínica a nivel mundial.

El exmandatario, señala una nota, explicó que la inteligencia artificial ha evolucionado desde sus primeros desarrollos en la década de 1950 hasta convertirse en una herramienta clave para mejorar la precisión diagnóstica, la prevención de enfermedades y la personalización de tratamientos, posibilitando avances que hace apenas décadas resultaban impensables.

Fernández destacó hitos como el uso del aprendizaje automático y el análisis de grandes volúmenes de datos para predecir enfermedades y el desarrollo de tecnologías como AlphaFold, que han permitido acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos, reduciendo semanas procesos que antes tomaban años.

Manifestó que el futuro de la medicina estará marcado por innovaciones como los gemelos digitales de pacientes, la nanotecnología aplicada a la salud, la bioimpresión de órganos y una medicina hiperpersonalizada, capaz de simular tratamientos antes de su aplicación.

Leonel entiende que República Dominicana debe asumir una estrategia de Estado basada en la formación de talento en áreas como bioinformática, inteligencia artificial y ciencia de datos; el desarrollo de un ecosistema de innovación en biotecnología y el establecimiento de alianzas internacionales que permitan atraer inversión y conocimiento.

“El poder de las naciones hoy reside en su capacidad de generar conocimiento y procesar datos”, dijo.