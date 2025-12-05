Liga Municipal inviste 144 técnicos y profesionales

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Liga Municipal Dominicana (LMD) invistió ayer 144 profesionales y técnicos especializados en diversas áreas vinculadas al fortalecimiento de la gestión municipal a nivel nacional.

Los graduandos fueron certificados en Planificación Estratégica enfocada en la Calidad; Liderazgo, Innovación y Excelencia; Supervisión y Fiscalización de Proyectos Arquitectónicos; y Gerencia Municipal, esta ultima impartida por medio de una tesis en un intercambio con gobiernos locales de la provincia de Málaga, España.

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, manifestó su satisfacción al ver cómo profesionales de las distintas localidades del país se preparan para ofrecer mejores servicios a los munícipes. Agradeció a las entidades aliadas como el CIFAL República Dominicana Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), CODIA y el Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sustentable y Sostenible (Icodess) por el respaldo de capacitar al personal directivo de los gobiernos locales en materia de gerencia municipal para lograr una gestión eficiente y eficaz en favor de sus territorios y las personas que lo integran.

En su intervención D’ Aza reafirmó el compromiso de la liga municipal al crear las bases de manera estratégica para que los ayuntamientos y juntas de distritos municipales adquieran las herramientas y conocimientos para ejecutar políticas públicas de impacto social y desarrollo económico local.

En el acto de entrega realizado en la sede de la institución también fueron reconocidos docentes y personal técnico protagonistas de esta iniciativa