Línea 2C Metro Los Alcarrizos: ¿Cuánto costará el pasaje?

El Sistema Integrado de Transporte para Santo Domingo (SIT-SD) explicó este martes los usuarios de esta nueva línea pagarán RD$35.00 siendo parte de la tarifa integrada, facilitando la posibilidad de hacer trasbordo a las demás líneas el Metro, a las líneas de Teleférico y los corredores de autobuses operados por FITMOVI.

Además, en esta primera etapa, la Línea 2C del Metro operará en un horario especial:

• Lunes a viernes: en la mañana en horario de 6:00 a.m. a 10: a.m; y en las tardes de 6:00 p.m. a 10:00 pm.

• Sábados: de 6:00 am a 10:00 am, y en las tardes desde 12 del medio día a 4:00 pm de la tarde.

• Domingo y días feriados de 10:00 am en la mañana hasta las 8:00 pm de la noche.

Explicaron además que luego cuando la línea entre en operaciones comerciales, operará con un horario extendido, abriendo:

• Lunes a Viernes: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Sabados: 5:30 a.m. – 10:00 p.m.

• Domingos y Feriados: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.