Línea 2C del Metro ya es una realidad: ¿a cuántas personas beneficiará?

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa Tavárez, afirmó este martes que, en términos de movilidad urbana, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo constituye la mayor expansión del servicio en toda la historia del transporte masivo del país, ya que impactará de forma directa a más de 500 mil personas, con una demanda estimada superior a los 150 mil usuarios diarios.

“Es decir, que el Metro que hoy moviliza 400 mil usuarios al día, con el Metro, el Teleférico y las rutas alimentadoras, alcanzaría a cerca de 650 mil usuarios, acercándonos a nuestro objetivo del millón de usuarios, con el mayor crecimiento de demanda proyectado en toda la red de transporte de la ciudad de Santo Domingo”, sostuvo Isa Tavárez durante la inauguración de la Línea 2C.

Detalló que el proyecto cuenta con una extensión de 7.3 kilómetros y cinco estaciones, además de un túnel de cerca de un kilómetro y un viaducto de 6.5 kilómetros, construidos —según señaló— en condiciones especialmente complejas, caracterizadas por suelos arcillosos de alta plasticidad, lo que representó un reto significativo desde el punto de vista de la ingeniería.

“Adicionalmente también se inaugura la Av. Marginal de la Autopista Duarte, la cual tiene una longitud total de 6.5 kilómetros, con 2 carriles expreso y 1 carril de acceso e incorporación, que permitirá que los residentes de cada una de las comunidades aledañas se desplacen y se incorporen a la Autopista Duarte de manera eficiente y segura. Pero aún más, esta vía permitirá la operación segura de las rutas alimentadoras, que transportaran miles de usuarios de las distintas comunidades, y liberaran el tráfico expreso de la Autopista, segregando los usuarios expreso de los usuarios locales, y contribuyendo en reducir los accidentes de tránsito, aportando más seguridad y más calidad del servicio a los distintos barrios”, añadió el funcionario.

"Esto es cambio"

De igual forma, Jhael Isa Tavárez señaló que, desde el 2021, el presidente Luis Abinader “inició un proyecto que, para muchos, eran planes, leyes, palabras; usted lo ha convertido en una realidad. En días anteriores estuve viendo unas publicaciones en Costa Rica, en Argentina y en distintos países donde hoy mencionan a República Dominicana, que por primera vez se convierte en un referente en torno al desarrollo de una movilidad urbana sostenible. Esto es así, en base a los hechos y no a las palabras”.

“A su llegada al Gobierno, usted encontró 14 km de la línea 1 de Metro, 13 km de la línea 2A y 2B, y 5.2 km de la línea 1 de Teleférico, para un total de 32 km, la cual se ha desarrollado en los últimos 17 años. Hoy, con esta línea 2C, a través de su gestión y como resultado de su voluntad, en apenas 5 años, usted ha completado un total de 28.5 km, y en los próximos 2 años alcanzará un total de 38 kilómetros. Más que duplicar la red nacional de transporte a nivel nacional, esto es desarrollo, Presidente; esto es cambio”, señaló.

Continuó: “Pero, Presidente, hemos creado un precedente que nos ha acostumbrado a una realidad que solo existe en la República Dominicana: estamos entregando sistemas de transporte como si se desarrollaran en el corto plazo. Una línea de teleférico en 2 años en Los Alcarrizos, un Teleférico en Santiago, una extensión de Metro en 5 años, un Teleférico en Herrera que completaremos en apenas 2 años, y a final de este año, un Monorriel de 13 kilómetros, donde se estrenará Santiago con su sistema integrado de transporte; esto es una realidad difícil de aceptar y, más aún, Presidente, muy difícil de replicar”.