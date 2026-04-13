Salón Verde
Todo listo para la reunión del COE en el Palacio Nacional
El evento se desarrollará en el Salón Verde, Palacio Nacional.
El presidente Luis Abinader convocó este lunes una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), junto a los organismos de socorro para dar seguimiento a medidas ante el paso de vaguada por el país.
El evento se desarrollará en el Salón Verde, Palacio Nacional.
Además. el mandatario declaró estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores.
La disposición está contenida en el decreto 234-26 de hoy domingo 12 de Abril del año en curso donde señala que las provincias impactadas por esta decisión son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.