Todo listo para la reunión del COE en el Palacio Nacional

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El presidente Luis Abinader convocó este lunes una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), junto a los organismos de socorro para dar seguimiento a medidas ante el paso de vaguada por el país.

El evento se desarrollará en el Salón Verde, Palacio Nacional.

Además. el mandatario declaró estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 de hoy domingo 12 de Abril del año en curso donde señala que las provincias impactadas por esta decisión son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Decreto 234-26 1