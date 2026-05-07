Una artista se cuelga desnuda en una campana

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Colgada boca abajo, la artista austriaca Florentina Holzinger estuvo dentro de una gigantesca campana de bronce, y se balanció como un badajo, haciendo vibrar la estructura con cada movimiento.

El hecho ocurrió en la Bienal de Venecia 2026, donde su cuerpo se convierte en parte del arte y del mensaje.

La obra simboliza una alerta sobre el cambio climático y la amenaza de inundaciones que se avecinan, transformando su performance en un potente llamado de atención sobre la crisis ambiental global.