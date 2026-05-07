¡Por el cambio climático!
Una artista se cuelga desnuda en una campana
La artista austríaca Florentina Holzinger protagonizó un performance en la Bienal de Venecia.
Colgada boca abajo, la artista austriaca Florentina Holzinger estuvo dentro de una gigantesca campana de bronce, y se balanció como un badajo, haciendo vibrar la estructura con cada movimiento.
El hecho ocurrió en la Bienal de Venecia 2026, donde su cuerpo se convierte en parte del arte y del mensaje.
La obra simboliza una alerta sobre el cambio climático y la amenaza de inundaciones que se avecinan, transformando su performance en un potente llamado de atención sobre la crisis ambiental global.