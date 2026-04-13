Propeep alcanza 94.45% en evaluación del Observatorio Nacional de Calidad

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La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) continúa consolidando su compromiso con la excelencia y la mejora continua en la gestión pública, al alcanzar una calificación de 94.45% en la más reciente evaluación realizada por el Observatorio Nacional de Calidad de los Servicios Públicos.

Mediante nota informativa, la institución estatal dirigida por el licenciado Robert Polanco, afirma que este resultado representa un significativo avance en comparación con el 79% obtenido el año pasado, evidenciando el fortalecimiento institucional y los esfuerzos sostenidos por optimizar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía, en consonancia con las políticas de eficiencia y transparencia impulsadas por el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Director de Propeep

El Observatorio Nacional de Calidad de los Servicios Públicos es una plataforma virtual de apoyo informativo que permite monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones estatales, facilitando a la población el acceso al conocimiento sobre los servicios disponibles y su nivel de calidad.

Esta herramienta se ha convertido en un referente clave para promover la mejora continua en la administración pública.

Con esta destacada puntuación, Propeep reafirma su misión de implementar programas sociales integrales en favor de los sectores más vulnerables, elevando los estándares de calidad en la prestación de servicios y contribuyendo al bienestar y desarrollo de las comunidades en todo el territorio nacional.