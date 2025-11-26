Llega hoy ministro de Guerra EE.UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo. (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará hoy a Santo Domingo para llevar a cabo una visita oficial, informó ayer la embajada de ese país, un día después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, diera a conocer el asunto.

Hegseth aterrizará en la capital dominicana al mediodía (16:00 GMT) de hoy, precisó la legación diplomática norteamericana en una escueta nota, que no ofrece detalles de la agenda del alto cargo estadounidense.

Abinader reveló que Hegseth visitará el país para, entre otros puntos, “fortalecer” los “esfuerzos conjuntos” en lucha contra el narcotráfico.

Su visita se produce en medio de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe y ha destruido varias lanchas que transportaban drogas hacia esa nación.