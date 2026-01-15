La llegada del FBI intensifica búsqueda

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Con la llegada de agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), acompañados de unidades caninas de rastreo de personas desaparecidas, se intensificó este miércoles la búsqueda, en la comunidad de Barrero de este municipio, de la menor Brianna Genao González, supuestamente habría sido raptada, violada y asesinada por dos de sus tíos carnales hace dos semanas.

Los investigadores norteamericanos llegaron a este lugar bien temprano, siendo recibidos por el fiscal adjunto de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho; el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, y oficiales investigativos adscritos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Las autoridades del FBI, acompañadas de las unidades caninas, inspeccionaron la vivienda de cuyo patio trasero desapareció la menor Genao González y posteriormente ampliaron el perímetro de terrenos donde se presume fue sepultado el cadáver de la niña.

Los equipos periodísticos de los medios de comunicación que han estado dando seguimiento a este caso fueron colocados a una distancia de por lo menos un kilómetro de dónde está colocado el centro de operaciones para búsqueda de la infante.