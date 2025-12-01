¡Llego el frío de diciembre! Así estará el clima en varias zonas del país

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La llegada de diciembre traerá temperaturas frescas al territorio nacional debido a la llegada del aire frío proveniente desde el Atlántico y a la cercanía del frente frío número 9, según lo afirmado por el analista meteorológico Jean Suriel.

"En las próximas seis semanas continuarán descendiendo las temperaturas porque entraremos en el período más frío en el territorio dominicano: el octavo sistema frontal se aleja del Caribe, pero el miércoles se acercará el frente número 9 al norte de la región", reveló Suriel mediante sus redes sociales.

Bajas temperaturas durante la madrugada

Estos fueron los registros de temperaturas mínimas durante la madrugada:

Pico Duarte -3°C

Valle Nuevo 2°C

Constanza 11°C

Manabao 11°C

Hondo Valle 13°C

El Cercado 14°C

Guayabal 15°C

Ocoa 15°C

Jarabacoa 15°C

San José de las Matas 14°C

Loma de Cabrera 15°C

Monción 14°C

Moca 19°C

San Cristóbal 18°C

Santiago 18°C

La Vega 19°C

Salcedo 18°C

Bonao 16°C

Baní 20°C

Monte Cristi 21°C

Monte Plata 20°C

La Romana 22°C

San Pedro de Macorís 21°C

San Francisco de Macorís 18°C

Higüey 21°C

Punta Cana 23°C

Santo Domingo 21°C

Además, indicó que algunas lluvias moderadas podrían ocurrir esta tarde y esta noche hacia el norte, noreste, Cordillera Central, noroeste y sur debido a una débil vaguada; mañana disminuirán las precipitaciones por el dominio de una alta presión, con ligeros chubascos hacia la zona montañosa.

¿Qué dice la Indomet?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que, debido a la época del año y al viento del noreste, las temperaturas se mantendrán agradables.

Esto se notará especialmente durante la noche y la madrugada, sobre todo en zonas de montañas y valles del interior, donde también es probable la formación de nieblas o neblinas al final de la madrugada y las primeras horas del día.