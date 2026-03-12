Actores que rechazaron un Óscar y las razones detrás de su decisión

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

A lo largo de las ediciones de los premios Oscar han sido contados los artistas que han rechazado ser nominados u obtener la estatuilla, principalmente porque, con ello, han buscado boicotear a su premiación o manifestarse acerca de algún hecho social.

Desde que en 1929 se hizo la primera entrega de los premios que da la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, poco más de 15 artistas no han recibido su premio, de estas personas, cuatro de ellos han rechazado abierta mente el galardón.

George C. Scott



George C Scott fue el primero en rechazar su premio Oscar (Foto: Twitter/@MarkHarrisNYC

El primer actor negarse a recibir el premio Oscar fue Geroge C. Scott, quien en 1971 declaró que la gala de la Academia se trataba de un evento ofensivo.

El histrión fue nominado a Mejor Actor por su participación en Patton y en cuanto se enteró de la noticia, envió un telegrama a los organizadores rechazando ser parte de la premiación. Dentro de su mensaje despotricó en contra de la ceremonia y la llamó “desfile de carne de dos horas, una exhibición pública con suspenso artificial con razo­nes meramente económi­cas”.

Asimismo, confesó que prefería quedarse a ver un partido de hockey que asistir a la gala, y así lo hizo. Fue declarado ganador del Oscar, pero no recibió su estatuilla.

Marlon Brando



Brando fue el primero en rechazar el premio en televisión (Foto: EPA/HANDOUT/Archivo)EPA/HANDOUT/Archivo

Dos años después, Marlon Brando siguió los pasos de su colega. Siendo uno de los más importantes actores de Hollywood, Brando sorprendió cuando en 1972 no asistió a la ceremonia pese a haber sido nominado en la categoría de Mejor Actor por su actuación como Vito Corleone en El Padrino, una de las películas más importantes de su carrera.

Y es que anteriormente el histrión ya había recibido un Oscar en la misma categoría por la cinta Ley del silencio y simplemente habría recibido su estatuilla. Sin embargo, en 1972 el escenario político y social en Estados Unidos era muy diferente, pues hubo un enfrentamiento entre nativos estadounidenses y el FBI, además, Brando rechazaba la forma en que los indios eran retratados en el cine.

En vez de asistir él a la premiación, decidió que una activista y apache se subiera al escenario y rechazara el galardón. Sacheen Littlefeather fue la encargada de leer el discurso que preparó Marlon.

Siendo la primera ocasión en que los premios se emitieron en televisión, causó un gran revuelo en la industria del cine y en el público.

Peter O’Toole



Peter O'Toole fue uno de los que aseguró que rechazaba el premio, pero terminó aceptándolo (Foto: Twitter/@Filmin)Foto: Twitter/@Filmin

Peter O’Toole fue otros de los artistas que rechazó un premio Oscar cuando lo recibió, pero esto se debió a que a través de toda su carrera había sido nominado en cinco ocasiones, nunca obteniendo la estatuilla.

Finalmente, en 2002 lo llamaron para que recibiera un premio honorífico, el cual rechazó en un principio.

El actor pidió a la Academia que esperaran a que ganara un premio Oscar por su papel en alguna película, pues ser nominado como homenaje para él significaba que le estaban poniendo fin a su trayectoria, cuando él no quería que fuera así. No obstante, por insistencia de su familia y seguidores, lo aceptó.

Paul Newman



Paul Newman se dijo harto de no obtener ningún premio tras tantas nominaciones (Foto: captura de pantalla)Foto: captura de pantalla

Algo similar ocurrió en 1985 con Paul Newman, quien rechazó asistir por la estatuilla debido a que a través de su carrera había sido nominado siete veces en la categoría a Mejor Actor y no había sido ganador hasta la octava ocasión, en 1986. En su momento, dijo que estaba harto de ir siempre a las ceremonias y salir con las manos vacías.