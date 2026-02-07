Lluvias y bajas temperaturas: lo que trae el frente frío al país y las zonas más afectadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D., sábado 07 de febrero de 2026. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un frente frío incide sobre el territorio nacional, generando cielo mayormente nublado y aguaceros dispersos en localidades del este, noreste, norte, noroeste y suroeste.

La entidad explicó que este sistema se extiende desde la porción oriental del país, hasta las costas de la región suroeste, con un desplazamiento lento hacia el este/sureste, lo que favorece la ocurrencia de aguaceros dispersos durante el transcurso del día, siendo más notorios en provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, así como en el Gran Santo Domingo.

En ese sentido, el Indomet informó que su Centro Nacional de Pronóstico mantiene el nivel de alerta meteorológica para las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y Hermanas Mirabal, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

El organismo señaló que las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente durante noche, y en zonas montañosas y valles del interior del país. Asimismo, pronosticó que la sensación térmica se tornará aún más fría durante el resto del fin de semana, debido al paso del frente frío.

Respecto a las condiciones marítimas, la entidad recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa atlántica navegar con precaución, permanecer cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de sus canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.