Lluvias mantienen 5 provincias en alerta amarilla y 12 en verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a cinco el número de provincias bajo alerta amarilla y mantiene a otras 12 en verde, debido a que la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad, por una vaguada y el viento húmedo de componente sur, continuarán favoreciendo aguaceros moderados a fuertes.

Según indicó la institución, a través de un boletín, en amarilla están: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

En tanto que en verde están: Santo Domingo, Distrito Nacional, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Peravia.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) agregó que esta noche hasta primeras horas de la madrugada del jueves se estarán registrando aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes localmente sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Especialmente en las provincias de: Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

En cuanto a las temperaturas, dijo que las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, y las máximas entre 30 °C y 32 °C.