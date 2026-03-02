Lluvias en RD: cómo están las familias afectadas y pronóstico actualizado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas la semana pasada, que provocaron el desbordamiento de los ríos Joba, Jamao y Yásica, dejaron más de 200 viviendas afectadas y varios comercios colapsados en comunidades del municipio Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat.

Algunas viviendas no podrán ser rehabilitadas debido a que están ubicadas en zonas vulnerables, según informaron las autoridades.

Indemnizaciones y reubicación

El presidente Luis Abinader instruyó la intervención inmediata de las zonas afectadas y dispuso indemnizaciones tanto para las familias como para comerciantes que registraron pérdidas.

El mandatario explicó que en los casos donde las viviendas se encuentren en áreas de riesgo no se procederá a reconstruirlas, sino que sus ocupantes recibirán una ayuda especial para mudarse.

“Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable, para que dentro de dos años pase lo mismo”, expresó.

Además, ordenó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones para proteger a las comunidades ante futuras crecidas del río Joba, así como la creación de un paseo que brinde mayor seguridad a los residentes.

También se contempla una intervención río arriba y la adecuación del sistema de drenaje para mitigar riesgos.

El jefe de Estado indicó que espera contar con una cuantificación exacta de los daños y los montos requeridos para reconstrucción e indemnizaciones en los próximos días.

Pronóstico: continúan las lluvias

Mientras las comunidades intentan recuperarse, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas seguirán inestables.

Para este lunes se prevén chubascos aislados en provincias del noreste durante la mañana, mientras que en la tarde se esperan aguaceros localmente moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento en sectores de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y zonas montañosas de Puerto Plata.

El martes y miércoles continuarán los chubascos y aguaceros en varias provincias del norte, noreste, sureste y la Cordillera Central, con mayor intensidad en horas de la tarde.