Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Temperaturas

Meteorología prevé lluvias moderadas a fuertes hoy

Indomet pronosticó, además, que las precipitaciones se iniciarán desde la mañana y serán influenciadas por la combinación del viento y los efectos locales.

Lluvias /fuente externa.

Lluvias /fuente externa.

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

Una vaguada provocará aguaceros moderados a fuertes con tronadas y aisladas ráfagas de viento, en localidades de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó, además, que las precipitaciones se iniciarán desde la mañana y serán influenciadas por la combinación del viento y los efectos locales.

Vaticina temperaturas bajas durante la noche, madrugada y primeras de la mañana, debido a la influencia del viento del este/noreste, sobre todo, en montañas y valles.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking