Meteorología prevé lluvias moderadas a fuertes hoy

Una vaguada provocará aguaceros moderados a fuertes con tronadas y aisladas ráfagas de viento, en localidades de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó, además, que las precipitaciones se iniciarán desde la mañana y serán influenciadas por la combinación del viento y los efectos locales.

Vaticina temperaturas bajas durante la noche, madrugada y primeras de la mañana, debido a la influencia del viento del este/noreste, sobre todo, en montañas y valles.