Ambulancias de emergencia llegan a Barahona y Montecristi para mejorar acceso a la salud

SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, entregó dos ambulancias para las provincias Barahona y Montecristi, como parte del fortalecimiento de los servicios de emergencia extrahospitalaria a nivel nacional y del compromiso del presidente Luis Abinader con la protección de la vida, dignidad y bienestar de la población.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que las ambulancias fueron facilitadas por Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), organismos que administran la atención de las emergencias a nivel nacional.

Santos precisó que, en el caso de Barahona, la ambulancia forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de salud y seguridad de los residentes del distrito municipal Bahoruco, especialmente en la zona donde se desarrolla la actividad minera del larimar.

Recordó que esa unidad se suma a otras iniciativas impulsadas en favor de los mineros, como la implementación de un seguro de vida colectivo, entrega de comedores, programas de capacitación especializada en gestión de riesgos y rescate, así como la readecuación estructural de la mina.

“Estas ambulancias no son solo vehículos: son herramientas de esperanza, de respuesta oportuna y de protección para nuestras familias. Representan un esfuerzo conjunto del Gobierno para llevar soluciones concretas a los territorios y dignificar a quienes impulsan el desarrollo local”, expresó el ministro.

Santos añadió que la ambulancia de Barahona beneficiará también a las comunidades de La Ciénaga, Juan Esteban, El Arroyo y Las Filipinas e hizo un llamado a la ciudadanía de ambas provincias a cuidarlas como un patrimonio colectivo al servicio de las emergencias intra y extrahospitalarias.

En cuanto a Montecristi, indicó que la entrega responde a los compromisos asumidos en el marco del programa “El Gobierno en las Provincias”, una iniciativa que durante 2025 acercó las instituciones del Estado a las comunidades para identificar y dar seguimiento a sus principales necesidades.

Las ambulancias fueron recibidas por la gobernadora de Montecristi, Leissa Cruz y el alcalde del distrito municipal Bahoruco, Francisco Gómez, quienes agradecieron la articulación entre el Ministerio de Energía y Minas, el 9-1-1 y la DAEH, para garantizar una atención médica oportuna en sus territorios.

Al acto asistieron el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez; el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, Randolfo Rijo; el director de Minería, Rolando Muñoz, así como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.