Luis Abinader anuncia reforma para transformar el sistema educativo

El presidente Luis Abinader reafirmó ante la Asamblea Nacional que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la República Dominicana, al tiempo que anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular orientada a diseñar un nuevo sistema educativo capaz de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

“El desarrollo no se logra solo por decreto ni únicamente con leyes o inversiones. Las naciones avanzan formando a su gente. expresó el mandatario, al reiterar que la educación y la salud fueron asumidas desde el primer día de gestión como prioridades nacionales permanentes.

El jefe de Estado informó que para alcanzar este objetivo se promoverá un amplio proceso de consulta y concertación nacional para garantizar que la transformación educativa sea un proyecto colectivo, que trascienda gobiernos y consolide una visión de país compartida. “Porque la educación no es una política de gobierno, es un proyecto de todos”

Primera infancia y nivel inicial



El presidente destacó la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la calidad en la atención integral a la primera infancia, en coordinación con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

Durante el período evaluado fueron inaugurados 15 nuevos centros, impactando a más de 13,000 niños y niñas, lo que permitió ampliar la cobertura a 155,937 infantes en 739 centros CAIPI y CAFI a nivel nacional. Además, 44,715 niños recibieron alimentación acorde a sus requerimientos nutricionales y 6,807 familias fueron beneficiadas con servicios de acompañamiento integral.

Además, 131 comunidades fueron acompañadas para asegurar entornos favorables, y 2,662 niños recibieron atención especializada según su condición de discapacidad.

Cómo complemento a esta expansión, en el año escolar 2024-2025 se inscribieron 40,024 niños en el primer ciclo del nivel inicial, con un incremento de 2,796 respecto al período anterior, aumentando la tasa neta de cobertura de 7.10 a 7.60. En el segundo ciclo, la matrícula ascendió a 350,000 estudiantes, alcanzando un 87.52 % de la meta presidencial de alcanzar 400,000 niños hacia 2028. La tasa neta de cobertura pasó de 59.9 a 61.3.

Secundaria y calidad educativa



En secundaria, la matrícula en 2025 alcanzó 861,000 estudiantes, equivalente al 96 % de la meta de 900,000 alumnos proyectada para 2028. La tasa neta de cobertura aumentó de 70.7 % a 71.6 %, evidenciando mejoras sostenidas en acceso y permanencia.

“Porque la calidad del aprendizaje es el puente hacia el éxito educativo, priorizamos programas como Alfabetización Oportuna y Secundaria Avanza”, afirmó el mandatario en su discurso de rendición de cuentas al conmemorarse el 182 aniversario de la Independencia Nacional.

En la Evaluación Diagnóstica 2025, aplicada a 129,000 estudiantes, se registraron avances en todas las áreas. En Matemática, el promedio pasó de 300 puntos en 2019 a 305.96 en 2025. Más de 76,000 estudiantes aprobaron las Pruebas Nacionales, consolidando avances académicos verificables.

Asimismo, 1,433 centros educativos fueron integrados al SISMAP y se consolidó una plataforma digital de desempeño escolar con acceso abierto a la ciudadanía.

El programa CON BASE fue implementado en todos los centros del país, y con Secundaria Avanza capacitamos a más de 56 mil actores educativos, preparando a 200 mil estudiantes para PISA 2025.

Apostamos con decisión por la transformación digital y el enfoque STEAM.

El jefe de Estado informó, que fueron entregados 1,178 equipos de robótica, se capacitaron 1,729 docentes y se logró que un millón de estudiantes participara en ferias científicas y tecnológicas. “El programa "Niñas en las TIC" impactó a 3,000 niñas, cerrando brechas históricas y sembrando vocaciones para el futuro”.

Formación técnica y empleo



El presidente Abinader comunicó que la Modalidad Técnico Profesional alcanzó 102,616 estudiantes, con un crecimiento de 5.6 % y un 87 % de avance hacia la meta de 118,000 estudiantes al 2028. Además un total de 26,280 estudiantes completaron el Módulo de Formación en Centros de Trabajo.

El mandatario resaltó el fortalecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que en 2025 atendió a más de 1 millón 83 mil participantes y brindó asistencia a más de 6,600 empresas. Además, se pasó de 8 instalaciones en 2020 a 67 en la actualidad, con la apertura de nueve nuevos centros solo en 2025.

“Acercando oportunidades de formación a más regiones del país y reduciendo brechas territoriales. De 8 instalaciones de INFOTEP que encontramos en 2020 hoy hemos llegado a 67”.

Desde el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) se graduaron 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados. Con nuevas extensiones en San Francisco de Macorís y Cotuí, se amplió a 12 las localidades con acceso a educación tecnológica, impactando a más de 24,000 jóvenes, contribuyendo a la reducción de la brecha digital a nivel nacional.

El Instituto Técnico Superior Comunitario incrementó su matrícula en 22 %, sumando 2,543 nuevos estudiantes. De 980 técnicos superiores titulados, 963 ya se encuentran insertados en el mercado laboral.

“Hay que destacar que, de 980 técnicos superiores titulados, 963 ya han sido empleados en distintos sectores productivos, evidenciando la pertinencia de su oferta académica y su contribución directa a la generación de empleo y al fortalecimiento del capital humano del país”.

En alianza con el abanico Interamicano de Desarrollo (BID) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), se han otorgado más de 30,500 becas en áreas STEM y 3,000 en ciberseguridad, además de impulsar el programa Canasta Digital Social 3.0, que beneficiará a 5,000 personas con dispositivos móviles y conectividad gratuita por 24 meses.

También se mejoró las condiciones materiales del aprendizaje, con la distribución de más de 13 millones de libros de textos a casi 1 millón 900 mil estudiantes.

Infraestructura y transporte escolar



Desde 2021 se han inaugurado 252 planteles, incorporando 4,690 nuevas aulas al sistema educativo nacional. Solo en 2025 se entregaron 1,702 aulas y se intervinieron 516 centros con mantenimiento correctivo.

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) opera actualmente 1,871 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional, incluyendo 51 unidades adaptadas para estudiantes con discapacidad.

Carrera docente y formación en valores



Un total de 3,625 nuevos docentes ingresaron por concurso; 5,604 participaron en el Programa Nacional de Inducción y más de 115,000 están siendo evaluados en el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, que no se realizaba desde hace casi una década.

“Estas cifras no son estadísticas frías, son oportunidades abiertas y trayectorias de vida que cambian, son talento que se cultiva. Hemos asumido el reto de convertir la escuela en el Centro del Desarrollo y de las Políticas Públicas. La educación dominicana no puede limitarse a transmitir conocimientos, debe formar carácter, fortalecer la identidad nacional y preparar ciudadanos capaces de convivir, participar y construir país”.

El mandatario resaltó que en 2025 se integró formalmente la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo nacional, acompañada por iniciativas como “Ciudadanos al 100”, con el objetivo de fortalecer la formación en valores, identidad nacional y compromiso democrático.

Educación como proyecto de nación



El presidente concluyó afirmando que estas cifras representan oportunidades reales para miles de dominicanos y reiteró que la educación debe consolidarse como el Centro del Desarrollo y de las Políticas Públicas.

“Gobernar es construir futuro. Y cuando se invierte en educación con planificación, transparencia y responsabilidad, no solo se levantan escuelas, se fortalece la nación”, expresó el mandatario, citando además las palabras del estudiante Hensel Aquino García: “Sin educación no hay nación”.