Luis Abinader cita metas alcanzadas en educación

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

Durante su sexta rendición de cuentas desde el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader recordó las metas alcanzadas en el sistema educativo.

Manifestó que en 2025 se matricularon 40,024 niños en el primer ciclo del nivel Inicial, 350,000 en el segundo nivel y 861,000 en Secundaria

Asimismo, destacó que en la Evaluación Diagnóstica 2025, aplicada a 129 mil estudiantes, con un 89% de cobertura. “El promedio en matemática pasó de 300 puntos en 2019 a 305.96 en 2025”.

En la intervención, certificó que más de 76 mil estudiantes superaron las Pruebas Nacionales. “Impulsamos una cultura de calidad, transparencia y gestión por resultados. Hoy contamos con 1,433 centros educativos integrados al Sismap, fortalecimos la supervisión pública, privada y consolidamos una plataforma digital de desempeño escolar con acceso abierto a la ciudadanía”, afirmó el primer mandatario durante su alocución.

Transformación digital

A su entender, el programa “Con Base” fue implementado en todos los centros del país y con “Secundaria Avanza”, capacitaron a más de 56 mil actores educativos, preparando a 200 mil estudiantes para PISA 2025.

En cuanto a la transformación digital y el enfoque STEAM, informó que entregaron 1,178 equipos de robótica, capacitaron 1,729 docentes y lograron que un millón de estudiantes participara en ferias científicas y tecnológicas.

Infraestructura escolar

El presidente Abinader infomó que desde 2021 hasta la fecha entregaron 252 planteles, sumando 4,690 aulas al sistema educativo nacional.

En ese sentido, 516 planteles fueron remozados, a través de “Navidad en las Aulas”, en 187 centros educativos.

De la mano del Inaipi, inauguraron 15 nuevos centros, impactando a más de 13 mil niños, lo que permitió ampliar la cobertura a 155,937 en 739 centros Caipi y CAFI.

Infotep /Itla

El gobernante señaló que durante el 2025, el Infotep atendió a más de un millón 83 mil participantes en todo el territorio nacional, mientras que el ITLA entregó 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados en carreras tecnológicas.

Juventud y emprendimiento

En el discurso, también se refirió al impacto directo de casi 250 mil jóvenes con programas de formación, empleo y emprendimiento en todo el país.

Iniciativas como “Juventud con B de Barrio”, que han articulado más de 30 instituciones.

Actividades culturales

La trigésimo primera Bienal Nacional de Artes Visuales recibió a 75,000 visitantes, el duodécimo Festival Internacional de Teatro realizó 75 funciones en ocho provincias y los Conciertos Sinfónicos movilizaron a cientos de artistas y miles de ciudadanos.