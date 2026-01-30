Luis Abinader declara el 1 de febrero día de duelo oficial por fallecimiento de Ramón Alburquerque

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader declaró mediante el Decreto número 62-26 duelo oficial en la República Dominicana para el domingo 1 de febrero, por el fallecimiento del ingeniero y dirigente político Ramón Alburquerque.

La disposición presidencial reconoce la trayectoria pública de Alburquerque, quien desempeñó durante décadas importantes funciones del Estado, incluyendo senador de la República por la provincia Monte Plata, presidente del Senado en tres períodos y ministro de Economía, Planificación y Desarrollo .

La disposición del Ejecutivo establece, además, que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes a este destacado ciudadano, como muestra de respeto a su contribución al fortalecimiento institucional, social y político del país .

Asimismo, ordena que la bandera nacional ondee a media asta en los edificios públicos y recintos militares durante el día de duelo oficial, como señal de luto nacional por la pérdida del exdirigente político, fallecido el 30 de enero de 2026, a los 76 años .

Honras fúnebres

Luego del fallecimiento del político Ramón Alburquerque, su hija, Mónica Alburquerque Mora, compartió en sus redes sociales la programación de las honras fúnebres a su padre.

El sábado 31 de enero de 2026, desde las 9:00 de la mañana, los restos de Alburquerque estarán expuestos en la Funeraria Jardín Memorial de la avenida 27 de Febrero, en la capilla La Rosa.

El domingo 1 de febrero, desde las 9:30 de la mañana se desarrollará una misa de cuerpo presente / culto. Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, el cuerpo del político será llevado al Congreso Nacional, como parte del protocolo debido a que Alburquerque fue presidente del Senado.

A las 11:30 se expondrá en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y a las 12:30 de la tarde se trasladarán hacia el cementerio Jardín Memorial para la sepultura.