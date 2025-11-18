Luis Abinader encabeza la tercera sesión de vistas públicas del CNM para llenar vacantes en la SCJ y el TSE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.— En estos momentos, el presidente Luis Abinader encabeza la tercera sesión de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la elección de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión, que inició a las 9:20 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

El pasado 11 de noviembre fueron evaluados 21 postulantes en la primera sesión, y en la segunda jornada, celebrada el día 14, se evaluaron 20 aspirantes, para un total de 41.

En la reunión participan los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Los postulantes en esta tercera sesión son:

1) Samuel Moquete de la Cruz TSE;

2) Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE;

3) Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ;

4) Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE;

5) Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ;

6) Edison Joel Peña SCJ;

7) Stefany María Peña Hernández TSE;

8) César René Peñaló Ozuna TSE;

9) Rafaelina Peralta Arias TSE;

10) Cristian Perdomo Hernández TSE;

11) Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ;

12) Rosa Fior D'Aliza Pérez de García TSE;

13) Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ;

14) Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE;

15) Juan José Quezada Rodríguez TSE;

16) Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ;

17) Alfredo Ramírez Peguero TSE;

18) Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ;

19) Fermina Reynoso TSE;

20) Maritza Marizol Reynoso SCJ;

21) Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ.