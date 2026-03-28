Luis Abinader inaugura centro educativo inicial reconvertido para 175 niños y honra legado de Nelsy Cruz, en Montecristi

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Montecristi.- El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el Centro de Educación Inicial Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz, un espacio reconvertido para la atención exclusiva de niños de 3 a 5 años, que beneficiará a 175 infantes y que, según destacó el viceministro de Educación, Oscar Amargós, constituye un verdadero jardín que acoge el inicio de la trayectoria educativa de la niñez, al tiempo que honra la memoria de una mujer comprometida con su gente y su territorio.

Durante el acto, el viceministro Amargós destacó que, Nelsy Cruz, hija de maestros y quien fuera gobernadora provincial de Montecristi, representa un ejemplo de servicio y amor por su comunidad y dejó una huella imborrable en esta provincia y expresó que su partida inesperada enlutó a la comunidad, pero también recuerda la trascendencia del servidor público que ejerce sus funciones con vocación, entrega y sentido de responsabilidad.

"Hoy, al inaugurar este centro que lleva su nombre, rendimos un homenaje vivo: un espacio donde cada niño y cada niña que inicie su camino educativo será también parte de este legado. La alegría que sentimos es la alegría de sentir su presencia", manifestó.

El funcionario destacó la firme convicción del presidente Abinader sobre el papel fundamental que desempeña la educación en el desarrollo del pueblo, y dijo que en busca del logro de la meta RD 2036, esta regional ha venido fortaleciendo de manera sostenida su infraestructura educativa mediante la entrega de nuevos planteles y decenas de aulas, impactando de forma directa a miles de estudiantes de las provincias Montecristi y Dajabón.

"Hoy damos un paso más en esa dirección, señor presidente. En esta hermosa tarde, además de la Estancia Infantil CAIPI Buenos Aires, que incluye 10 aulas especializadas para niños y niñas menores de 3 años, así como este centro educativo, también estamos inaugurando y entregando cuatro aulas nuevas, 18 remozadas y dos laboratorios en el Liceo Corina Beliar, ubicado en el distrito municipal de Hatillo Palma, municipio de Guayubín" explicó.

Asimismo, un aula nueva y 18 remozadas en el Liceo Luis José Antuán, también en Guayubín; y dos aulas adicionales y siete remozadas en la Escuela Primaria Santa Cruz, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Duarte.

"Hoy reafirmamos que la educación es una prioridad fundamental, especialmente el fortalecimiento de la educación inicial. Nuestro presidente siempre ha destacado la importancia de potenciar esta etapa, porque es el camino para garantizar la trayectoria educativa de los niños que inician su formación. Montecristi y Dajabón comparten su compromiso, señor presidente: que ningún niño ni ninguna niña quede atrás, sin importar que viva en una comunidad rural o fronteriza", expresó.

De su lado, Nelson Cruz, expelotero de Grandes Ligas y hermano de la fenecida ex gobernadora, agradeció en nombre de su familia la distinción, resaltando que el centro refleja el legado y la esencia de Nelsy Cruz.

*Nuevas aulas para fortalecer la educación pública en Montecristi*

El Centro de Educación Inicial Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz, cuenta con dos pabellones de aulas en hormigón a dos aguas y un pabellón adicional con techo plano, sumando un total de ocho aulas remodeladas.

En el Liceo Corina Belliard en Hatillo Palma, Guayubín, se entregaron cuatro aulas nuevas, se remozaron 18 aulas existentes y se habilitaron dos laboratorios, mejorando significativamente la infraestructura para los estudiantes de este centro.

El Liceo Luis José Antoine, también en Guayubín, recibió una nueva aula y la remodelación de 18 aulas ya existentes, fortaleciendo la educación secundaria en la zona.

Mientras que la Escuela Primaria Santa Cruz, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Duarte, recibió dos aulas nuevas y siete aulas remozadas, ampliando la capacidad y mejorando las condiciones de aprendizaje para los estudiantes.

*Inauguración del CAIPI N Buenos Aires*

Más temprano el mandatario dejó en funcionamiento el CAIPI N Buenos Aires, que beneficiará a 250 niños y niñas, en edades comprendidas entre 0-5 años provenientes de las comunidades San Fernando, Guatapanal, Salomé Jorge, Bella Vista, Los Multi y San Pedro, ofreciéndoles educación y cuidado de primera calidad,

En el acto, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, destacó la apertura del nuevo centro al señalar que contribuirá al desarrollo social del país. Agradeció el respaldo de alcaldes y autoridades, y anunció que trabajan en coordinación para habilitar nuevos CAIPI y CAFI en distintas comunidades.

Castillo Rodríguez informó que el impacto del INAIPI será evaluado por el Banco Mundial en unos estudios de impacto para medir como influye en el desarrollo del país en comparación con otros países.

También informó que países como Guatemala, México y Colombia han mostrado interés en el modelo dominicano de atención a la primera infancia.

Explicó que la apertura de este CAIPI forma parte de la política de ampliación y fortalecimiento de los programas sociales impulsados por el Gobierno del presidente Abinader, con el propósito de continuar ampliando la cobertura de atención a la niñez y brindar mejores oportunidades desde los primeros años de vida.

La funcionaria resaltó el crecimiento económico que vive Montecristi, impulsado por el turismo, la agricultura y proyectos como la termoeléctrica, destacando también atractivos naturales como El Morro y los manglares.

Al concluir sus palabras Castillo Rodríguez, afirmó que estimular a la niñez es clave para el desarrollo humano y económico, permitiendo que madres y padres trabajen mientras sus hijos reciben cuidado y formación.

Estuvieron presentes, la gobernadora Leissa Virginia Cruz Polanco; el senador Bernardo Alemán; el alcalde Jesús Jerez; el administrador del Banreservas, Leonardo Aguilera; los directores de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera y de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán y de Desarrollo Fronterizo, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, entre otras personalidades.